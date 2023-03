Salerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: la terza intervista (Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovo appuntamento, oggi, 31 marzo 2023, ultimo venerdì del mese, con le interviste video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. l’Arcivescovo in “9 minuti”, si è soffermato sul suo recente viaggio in Libano, sulla sigla del protocollo per la rete dei musei, sull’esposizione della Sacra Sindone presso la Cattedrale di Salerno. E, ancora, sulla nomina a presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito del paganese Giuseppe Contaldo e, infine, sui principali appuntamenti diocesani in vista della Santa Pasqua, con il suo augurio per tutta la comunità. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Nuovo appuntamento, oggi, 31 marzo 2023, ultimo venerdì del mese, con le interviste video aldi-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.in “9”, si è soffermato sul suo recente viaggio in Libano, sulla sigla del protocollo per la rete dei musei, sull’esposizione della Sacra Sindone presso la Cattedrale di. E, ancora, sulla nomina a presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito del paganese Giuseppe Contaldo e, infine, sui principali appuntamenti diocesani in vista della Santa Pasqua, con il suo augurio per tutta la comunità. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gildo1959 : #GovernoMeloni abbiamo difficoltà a portare a termine il pnrr e ci imbarchiamo in un'impresa al momento inutile, il… - TheSouthernist : @ferlito_fabio @sasaderosa1 @napoli_network @simo_nevola Beh, io sono cresciuto con Napoli e Nocerina, ormai data l… - leone52641 : RT @LeonhardHahn: Salerno, pochi minuti fa. Grandine come nocciole… - manoladalessan1 : RT @LeonhardHahn: Salerno, pochi minuti fa. Grandine come nocciole… - GilardiNad : RT @LeonhardHahn: Salerno, pochi minuti fa. Grandine come nocciole… -