Sacchettini di mele e caramello salato | indimenticabili sul serio!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 marzo 2023) Immaginatevi lo stupore quando presenterete in tavola, al termine di una cena raffinata, questidi. Così belli, dispiacerà quasi mangiarli. Ricordano vagamente una bomboniera e al loro interno racchiudono un ripieno da leccarsi i baffi. Di certo sono un dessert inusuale, di grande effetto scenico, ma realizzarli è un gioco da ragazze. Vi basterà cuocere delle normalissime crepes, seguendo la ricetta che preferite, oppure servendovi dei nostri preziosi consigli per una versione super dietetica (cliccate il nostro link qui). A parte, preparate il ripieno. Quando avrete tutto a disposizione, mettete un cucchiaio abbondante di farcitura al centro di ogni disco e richiudetelo, legandolo con uno spago alimentare. In breve, avrete realizzato una piccola opera d’arte culinaria che stupirà i ...