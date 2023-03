Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 31 marzo 2023) Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Marta, la fata bianca. Da fantasma di soli 33 anni ha conquistato l’uomo più ricco e potente d’Italia ed è diventata, dopo Meloni e Schlein, la terza donna della politica. Chiusa nel castello con Berlusconi. Il segreto? Una sublime arte di silenzio e poesia – di Carmelo Caruso Israele sorride. Nonostante attentati e proteste, lo stato ebraico cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Batte ogni record – di Giulio Meotti Ronald contro Donald. Altro che versione “light” di Trump: il governatore della Florida DeSantis vuole sfidarlo con un sorpasso a destra – di Marco Bardazzi Gli occhi di Borges. In morte di María Kodama, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Marta, la fata bianca. Da fantasma di soli 33 anni ha conquistato l’uomo più ricco e potente d’Italia ed è diventata, dopo Meloni e Schlein, la terza donna della politica. Chiusa nel castello con Berlusconi. Il segreto? Una sublime arte di silenzio e poesia – di Carmelo Caruso Israele sorride. Nonostante attentati e proteste, lo stato ebraico cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Batte ogni record – di Giulio Meotti Ronald contro Donald. Altro che versione “light” di Trump: il governatore della Florida DeSantis vuole sfidarlo con un sorpasso a destra – di Marco Bardazzi Gli occhi di Borges. In morte di María Kodama, ...

