Sabatini: 'Roma - Salernitana? Un furto. Finita 2 - 1 per le pressioni all'arbitro' (Di venerdì 31 marzo 2023) Queste le sue parole riportate dal sito backtothefootballtv.it: " Non ci voglio tornare, si ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello ... Leggi su forzaroma.info (Di venerdì 31 marzo 2023) Queste le sue parole riportate dal sito backtothefootballtv.it: " Non ci voglio tornare, si ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ???#Sabatini torna su #RomaSalernitana dello scorso anno ??? 'Finita 2-1 per le invasioni di campo e la pressione su… - fabio48924988 : - forzaroma : Sabatini: “Roma-Salernitana? Un furto. Finita 2-1 per le pressioni all’arbitro” #ASRoma - giacomofasola : Io, Ambra Sabatini e Francesco Moscatelli vi aspettiamo oggi alle 18 alla Mondadori Tuscolana di #Roma per la prese… - Gazzettadiroma : Il Ds ha incontrato gli studenti dell’ateneo. “Fossi stato ancora alla Roma, non avrei lasciato partire Zaniolo” Un… -