Russia | omicida combatte con Wagner | uccide di nuovo | tornerà in guerra

(Di venerdì 31 marzo 2023) Mosca, 31 mar. (Adnkronos) - Un ex detenuto perdonato dallaper aver prestato servizio al fronte nellain Ucraina con ladi Evgheny Prigozhin è stato arrestato nuovamente pochi giorni dopo il ritorno nel suo villaggio di Novy Burets, nella regione russa di Kirov, dove era in congedo, con una accusa di aver ucciso a coltellate una pensionata. Il 28enne Ivan Rossomakhin era stato condannato per omicidio a 14 anni di colonia penale nel 2020. Rossomakhin avrebbe confessato il delitto, rende noto il sito di notizie indipendente Mediazona riportando le parole di un agente locale secondo cui l'uomo sarà presto inviato dial fronte. Dal suo ritorno l'intera comunità era terrorizzata dalla sua presenza. Girava per le strade ubriaco con un'ascia e un forcone, urlando minacce.