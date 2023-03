(Di venerdì 31 marzo 2023) C’è tantaper ilFestival di domenica 2 aprile. Allaparteciperanno tantissimi potenziali protagonisti della 21edizione di una delle ormai classiche gare di questa categoria. Anche per il 2023, il campo partenti elite allestito da RCS Sports & Events – RCS Active Team con Rosa Associati è straordinario. Sicuramente tantatrapela per Yeman, il campione europeo in carica sui 10.000 metri e primatista italiano dai 3.000 metri alla mezza. Il campione europeo è reduce da lungo stage di allenamento in altura in Kenya, in cui ha dimostrato di essere pronto anche per la corsa su strada, vincendo la mezzadi Napoli con un tempo stratosferico di 59.26. A contendere la corona di vincitore a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadmilano : Al Milano Running Festival, presso il MiCo - Milano Convention Center in CityLife dove è ubicato il Marathon Villag… - Gazzettadmilano : Al Milano Running Festival, presso il MiCo - Milano Convention Center in CityLife dove è ubicato il Marathon Villag… - sportface2016 : #Running, Maratona di #Milano al via domenica: che cast - RuncardItalia : “?? ?????? ???????? ????????????????…”?? ?? Correre la #maratona più veloce d’Italia in una città sempre più moderna: What else? ??… - Luxgraph : KIPRUN: NATA DA UNA SCARPA, NATA IN UNA MARATONA -

L'atleta azzurro, che ha fatto segnare il record alla recentedi Barcellona dello scorso 19 marzo, si candida ad essere il primo favorito per il successo finale della prestigiosa corsa ...Tutto pronto per ladi Milano 2023 , corsa diin programma domenica 2 aprile. Tutto pronto per la questa ventunesima edizione della Enel Milano Marathon. Oltre 20.000 corridori al via in uno degli ...La società ha inoltre previsto, all'interno del MilanoFestival (al MiCo di Milano da ... Con ladi Milano, l'azienda prosegue il suo percorso come promotore del Wellbeing : in quest'...

Running, Maratona di Milano: attesa per Crippa e Chumba. Outsider Deksisa e Kipketer SPORTFACE.IT

La Milano Marathon si fa in quattro (zampe ... ma sarà possibile aderire anche in loco, al Milano Running Festival MiCo, il 30 e 31 marzo, oltre che il 1 aprile. La partecipazione è prevista dividendo ...C’è tanta attesa per il Milano Running Festival di domenica 2 aprile. Alla Maratona parteciperanno tantissimi potenziali protagonisti della 21edizione di una delle ormai classiche gare di questa ...