(Di venerdì 31 marzo 2023) . Nella Capitale, cambio di viabilità per la “Corsa per l’o”, che svolgerà questaper ledella città. La corsa, come fatto intendere dagli organizzatori della manifestazione sportiva, sarà una circuito che partirà e finirà davanti alla Bocca della Verità. Vedrà infatti impegnato nel tragitto sportivo, diversedel Centro Storico capitolino. Ildella Run forGli organizzatori dell’evento, hanno comunicato quale sarà ildella gara. La manifestazione sportiva passerà sulle seguenti: via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour (giro di boa altezza via degli Annibaldi), via Cavour ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Run for Autism 2023 a Roma domenica 2 aprile: percorso e strade chiuse - InfoAtac : #info #atac ?? manifestazione sportiva 'Run For Autism' ?? Domenica 2 aprile ? dalle ore 9.30 alle 11.30 circa ??… - sportface2016 : #RunforAutism, domenica 2 aprile l'undicesima edizione - AmarisCartis : @isabellarauti @FratellidItalia @lagone @MinisteroDifesa “In difesa delle tradizioni italiane”. E poi scrivono “R… - giusi70717321 : RT @isabellarauti: Run for autism, il 2 aprile, a Roma, torna la corsa unica in Europa -

Domenica 2 aprile torna a Roma laAutism - Memorial Viridiana Rotondi, la corsa sui 10 km che sensibilizza e attenziona la società e l'opinione pubblica sulle persone con autismo. Si tratta dell'undicesima edizione di questa ...In an initial offering, LTK worked with several brands across multiple categories toLTK Boost ... outsized gains in new followers and incremental sales and commissionseach creator. ...Both events kick off on April 4th at 10:00 am (UTC) anduntil April 21 and 25, respectively. Firstly, the ETH Shanghai Upgrade Trading Bash opens the doorBybit users trading any ETH - ...

Run for autism, il 2 aprile, a Roma, torna la corsa unica in Europa ... L'agone

Donald Trump is the first former U.S. president to face criminal charges after a New York grand jury voted to indict him.Safety Agreement That Enabled Pandemic-Era Return to WorkHollywood's COVID-19 Safety Protocols Agreement May Be on Its Way OutPotential Writers Strike Presents Disruption (and Opportunity) to Global ...