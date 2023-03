Ruggero de I Timidi a Udine il 26 luglio 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il successo della scorsa estate, grande ritorno in città per il crooner più irriverente della musica italiana,de I, pronto a salire sul colle del Castello diil prossimo 26, per presentare il suo nuovo spettacolo estivo dal titolo “Summer Party”. I biglietti per la serata, organizzata da Zenit srl e Produzioni Timide, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .de I, porterà sul palco del Castello diil “Summer Party”, un’occasione unica per festeggiare i 10 ...