(Di venerdì 31 marzo 2023) Una donna stava rientrando a Bari e aveva raggiunto la stazione degli autobus in anticipo in modo da poter scegliere undove poter lavorare. “Avevo bisogno di un tavolino – racconta -, ma quando l’ho detto all’, lui mi ha insultata dicendo che l’autobus era suo e decideva lui dove dovevo sedermi. Mi ha apostrofato nei modi peggiori che esistano, spingendomi contro le scale per farmi salire nel piano superiore dell’autobus dove, secondo lui, avrei dovuto sedermi. Al mio rifiuto mi ha strattonata buttandomi fuori dall’autobus”. A quel punto ne è nato l’ennesimo diverbio. “Il conducente si è avvicinato e mi ha dato uno schiaffo in faccia – ricorda ancora la donna – facendomi addirittura cadere il foulard. A quel punto sono arrivati i carabinieri che hanno verbalizzato quanto successo, ma non hanno fermato l’per ...

Roma Tiburtina, passeggera pugliese aggredita da autista Flixbus: “Devi cambiare posto” TPI

La 50enne, in visita a Roma a dei parenti, aveva acquistato per quel giorno ... la donna era arrivata alla stazione Tiburtina in anticipo. Appena salita sul pullman a due piani, il conducente le aveva ...Gli investigatori della sezione criminalità organizzata della squadra mobile della Polizia di Stato hanno fatto irruzione in un capannone in zona Tiburtina a Roma, dove hanno trovato armi nascoste in ...