Roma, si baciano in gita e viene aggredito: testate e cazzotti mentre dormiva, i prof non dicono niente (Di venerdì 31 marzo 2023) Galeotto fu quel bacio…durante una gita a Praga. Un bacio dato ad una ragazza. Ma questo gesto sarebbe stato tale da indurre uno studente del liceo privato Visconti di via Nazario Sauro (in Prati) a picchiare durante il sonno un suo compagno di classe. Picchia mamma e sorella, poi distrugge la casa per un letto sfatto: in manette pusher minorenne di Ariccia Bacio in gita a Praga: aggredito violentemente nella notte Una vera e propria incursione nel sonno: pugni e testate a ripetizione, senza che l'altro potesse neppure arrivare a capire cosa stava accadendo in quel momento. Inoltre, come riporta il Messaggero, la mattina seguente, nonostante il ragazzo presentasse i segni chiari di un pestaggio, con tanto di lividi e contusioni, i professori non avrebbero fatto nulla per tentare di sondare l'accaduto.

