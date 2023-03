Roma | Papa Francesco fa visita ai bimbi malati di tumore del Gemelli | domani le sue dimissioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023). Unainaspettata quella che quest’oggi ha visto protagonista, le cui condizioni di salute negli ultimi giorni hanno destato una certa apprensione. In occasione della Pasqua, il Santo Padre questo pomeriggio ha fattoai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia del Policlinico Agostinoportando loro in dono rosari, uova di cioccolato, copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”, oltre ovviamente al suo confortante e contagioso sorriso. Quando viene dimesso? Come sta oggi, gli appuntamenti della Settimana Santa LadiaidiA pubblicare i teneri ...