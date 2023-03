‘Roma non è una città mafiosa nè violenta’: il bilancio dell’ex capo della Mobile, Francesco Rattà (Di venerdì 31 marzo 2023) In una conferenza stampa che si è tenuta stamattina il nuovo Vicario del Questore di Roma, ex capo della Squadra Mobile di Roma e prima ancora di Reggio Calabria, Francesco Rattà, ha voluto rendere un quadro della situazione esistente in città. ‘Non è una città mafiosa né violenta’, ha esordito l’ex capo della Mobile rimarcando che seppure nella Capitale ci sono vari tipi di criminalità, si tratta di una caratteristica che è proprio di ogni città complessa e così estesa. L’ex capo della Mobile ha anche fatto un breve bilancio del lavoro svolto L’occasione è stata preziosa per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) In una conferenza stampa che si è tenuta stamattina il nuovo Vicario del Questore di Roma, exSquadradi Roma e prima ancora di Reggio Calabria,, ha voluto rendere un quadrosituazione esistente in. ‘Non è unané, ha esordito l’exrimarcando che seppure nella Capitale ci sono vari tipi di criminalità, si tratta di una caratteristica che è proprio di ognicomplessa e così estesa. L’exha anche fatto un brevedel lavoro svolto L’occasione è stata preziosa per ...

