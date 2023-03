Roma, Mourinho: «La gente ha bisogno di riferimenti. Un grande club…» (Di venerdì 31 marzo 2023) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato così della sua avventura in giallorosso e di quello che il club significa per i tifosi José Mourinho, tecnico della Roma, ha così parlato nel suo incontro con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana. Le dichiarazioni riportate dall’Ansa. LE PAROLE – «Il modo più facile per definire un grande club è dire ‘vince tanto e quindi un top club’. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. La Roma ha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo. Dal punto di vista sociale la gente ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) José, allenatore della, ha parlato così della sua avventura in giallorosso e di quello che il club significa per i tifosi José, tecnico della, ha così parlato nel suo incontro con il cardinale Jose Tolentino de Mendonca nell’aula Magna della Pontificia Università Gregoriana. Le dichiarazioni riportate dall’Ansa. LE PAROLE – «Il modo più facile per definire unclub è dire ‘vince tanto e quindi un top club’. Ma ci sono grandi società che non hanno mai vinto e sono grandi dal punto di visto sociale e affettivo. Laha questa bellezza, che è ancora più bella quando la comunicazione locale cerca di dividere. Sono io a ringraziare i tifosi per quello che mi hanno dato in tutto questo tempo. Dal punto di vista sociale laha ...

