Roma, la nuova strategia di Pinto sui giovani (Di venerdì 31 marzo 2023) La Roma e Tiago Pinto hanno trovato una strategia per i giovani e ricavare soldi dalle eventuali cessioni La Roma e Tiago Pinto hanno trovato una strategia per i giovani e ricavare soldi dalle eventuali cessioni. Niente più prestiti con ingaggi pagati, ma cessioni con percentuali sulla futura rivendita così può arrivare il tesoretto dal mercato come fatto con Calafiori, Diawara, Fuzato e Carles Perez. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

