Roma, il Viminale ha deciso: trasferta vietata ai tifosi del Feyenoord in Europa League (Di venerdì 31 marzo 2023) L'ufficialità arriva direttamente dal Viminale, che ha deciso di vietare la trasferta di Roma ai tifosi del Feyenoord in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico il prossimo 20 aprile. I motivi di questa decisione? Le inquietudini circa il gemellaggio degli ultras olandesi con quelli del Napoli e il precedente del 2015 (proprio in Europa League) che ha portato ad atti di vandalismo da parte dei supporters del Feyenoord.

