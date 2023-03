Roma, il cameriere si accorge del furto e fa lo sgambetto alla ladra: ma la borseggiatrice è al terzo arresto in cinque mesi (Di venerdì 31 marzo 2023) Era l’incubo dei locali del centro di Roma e purtroppo, se non si deciderà di intervenire al livello legislativo, continuerà ad esserlo. Lei, 35enne originaria di Cuba, come tante altre sue colleghe e colleghi borseggiatrice/i di “professione”, è già al terzo arresto nello spazio di appena cinque mesi. E anche stavolta, in attesa del processo, ha soltanto l’obbligo – si fa per dire – di non allontanarsi dal Comune dove risiede (Latina, ndr). Ma basterà questo ad impedirle di tornare a delinquere? ladra arrestata a Roma grazie ad un cameriere Ieri la donna ha tentato l’ultimo colpo adocchiando una turista seduta in una delle attività del centro storico di Roma. E la sua cena in un rinomato ristorante di Via delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Era l’incubo dei locali del centro die purtroppo, se non si deciderà di intervenire al livello legislativo, continuerà ad esserlo. Lei, 35enne originaria di Cuba, come tante altre sue colleghe e colleghi/i di “professione”, è già alnello spazio di appena. E anche stavolta, in attesa del processo, ha soltanto l’obbligo – si fa per dire – di non allontanarsi dal Comune dove risiede (Latina, ndr). Ma basterà questo ad impedirle di tornare a delinquere?arrestata agrazie ad unIeri la donna ha tentato l’ultimo colpo adocchiando una turista seduta in una delle attività del centro storico di. E la sua cena in un rinomato ristorante di Via delle ...

