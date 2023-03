Roma-Feyenoord | verso divieto vendita biglietti a ultrà olandesi

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – A quanto si apprende il viceprefetto vicario di, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in vista della partitadi Europa League in programma giovedì 20 aprile. Nel corso della riunione il Comitato formalizzerà la decisione di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare ladeiin tutti gli altri settori ai residenti in Olanda, in seguito al parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. L'articolo proviene da Italia Sera.

in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, formalizzerà, a seguito del parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la ...Gli ultrà del Feyenoord sono pronti a venire a Roma. L’appuntamento è per il prossimo 20 aprile, per il match di ritorno dei quarti di… Leggi ...