Roma-Feyenoord, Piantedosi verso la chiusura dell’Olimpico ai tifosi olandesi (Di venerdì 31 marzo 2023) . Sarà la visita dei commissari EXPO, sarà perché ancora è vivo il ricordo della devastazione nella Capitale nel 2015: il Ministro dell’Interno è pronto a chiudere la visione della partita dal vivo ai tifosi proveniente dall’Olanda. Dopotutto, per la Capitale sono in gioco troppe situazioni, che vanno a incrociarsi con una delle tifoserie più violente e pericolose d’Europa: per l’appunto il Feyenoord. Per Roma-Feyenoord, Piantedosi ascolta il sindaco Gualtieri Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva supplicato il Ministero dell’Interno di chiudere la partita di Europa League ai tifosi olandesi. Sembrava potesse prendere piede un braccio di ferro tra Campidoglio e Governo, ma alla fine il buon senso ha prevalso. La chiusura alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) . Sarà la visita dei commissari EXPO, sarà perché ancora è vivo il ricordo della devastazione nella Capitale nel 2015: il Ministro dell’Interno è pronto a chiudere la visione della partita dal vivo aiproveniente dall’Olanda. Dopotutto, per la Capitale sono in gioco troppe situazioni, che vanno a incrociarsi con una delle tifoserie più violente e pericolose d’Europa: per l’appunto il. Perascolta il sindaco Gualtieri Il Sindaco di, Roberto Gualtieri, aveva supplicato il Ministero dell’Interno di chiudere la partita di Europa League ai. Sembrava potesse prendere piede un braccio di ferro tra Campidoglio e Governo, ma alla fine il buon senso ha prevalso. Laalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teladoiotokyo : Gualtieri su Roma-Feyenoord: C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi olandesi. Mi risulta l'orientamento a vieta… - CorriereCitta : Roma-Feyenoord, Piantedosi verso la chiusura dell’Olimpico ai tifosi olandesi - OdeonZ__ : Gualtieri: 'Timore per i tifosi del Feyenoord. Verso il divieto di trasferta' - napolista : Roma-Feyenoord, Gualtieri: «C’è grande preoccupazione, ma credo che vieteranno la trasferta agli olandesi» Il sind… - sportli26181512 : Gualtieri: 'Timore per i tifosi del Feyenoord. Verso il divieto di trasferta': Gualtieri: 'Timore per i tifosi del… -