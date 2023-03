Roma-Feyenoord, niente biglietti agli olandesi: domani la decisione, chiuso il settore ospiti (Di venerdì 31 marzo 2023) Il settore ospiti dello stadio Olimpico sarà chiuso per Roma-Feyenoord. Lo apprende l’Ansa, che spiega come il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, abbia convocato per domani (sabato 1 aprile) la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che andrà a formalizzare, in seguito a parere favorevole da parte del comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, la decisione di vietare la vendita dei biglietti per la partita ai residenti in Olanda e di chiudere il settore ospiti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildello stadio Olimpico saràper. Lo apprende l’Ansa, che spiega come il viceprefetto vicario di, Raffaela Moscarella, abbia convocato per(sabato 1 aprile) la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che andrà a formalizzare, in seguito a parere favorevole da parte del comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, ladi vietare la vendita deiper la partita ai residenti in Olanda e di chiudere il. SportFace.

