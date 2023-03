Roma, cucciolo chiuso al buio in un’ex palestra: denuncia e multa per il ‘carceriere’ (FOTO) (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo avevano rinchiuso lì, in una palestra dismessa, in zona Vigne Nuove, in un locale che era ormai diventata una sorta di magazzino con dentro ammassato materiale vario. Il cucciolo era al buio, senza neanche uno spiraglio di luce. Da qualche giorno guaiva. Lamenti probabilmente persistenti che hanno richiamato l’attenzione dei residenti i quali, preoccupati per quei pianti insistenti, hanno dato l’allarme alle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Roma. L’intervento delle Guardie zoofile Norsaa Quando sono arrivate sul posto le Guardie Zoofile hanno dovuto chiedere autorizzazione alla Procura della Repubblica per accedere in quel locale serrato, con tanto di saracinesca abbassata. Poi per fortuna è stata individuata la persona che aveva le chiavi di quei locali e i soccorritori hanno potuto raggiungere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo avevano rinlì, in unadismessa, in zona Vigne Nuove, in un locale che era ormai diventata una sorta di magazzino con dentro ammassato materiale vario. Ilera al, senza neanche uno spiraglio di luce. Da qualche giorno guaiva. Lamenti probabilmente persistenti che hanno richiamato l’attenzione dei residenti i quali, preoccupati per quei pianti insistenti, hanno dato l’allarme alle Guardie Zoofile Ambientali Norsaa. L’intervento delle Guardie zoofile Norsaa Quando sono arrivate sul posto le Guardie Zoofile hanno dovuto chiedere autorizzazione alla Procura della Repubblica per accedere in quel locale serrato, con tanto di saracinesca abbassata. Poi per fortuna è stata individuata la persona che aveva le chiavi di quei locali e i soccorritori hanno potuto raggiungere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, cucciolo chiuso al buio in un’ex palestra: denuncia e multa per il ‘carceriere’ (FOTO) - Vedolaluce : Ieri ho tenuto in braccio sia un cucciolo di bulldog che un serpente (un mini Guttata) e questi sono i miracoli del… - LallaBabi70 : RT @Barb96ara: La reunion tra questi due bimbi qui ?? Spina e Alegrange che hanno fatto Milano-Roma andata e ritorno in serata per andare a… - SeleneGuglielmi : RT @portineriazorz1: Tavassi: Se devi fare qualcosa a Roma ti lascio le chiavi di casa mia. Tu e Micol potete fare come vi pare Oriana: Gra… - BinatoFrancesca : RT @sonoary: Tavassi: Se devi fare qualcosa a Roma ti lascio le chiavi di casa mia. Tu e Micol potete fare come vi pare Oriana: Grazie cuc… -