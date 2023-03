Roma | asportato tumore di due 2 chili da una bimba di 10 mesi che ne pesa 8

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ??Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di #Roma: è stato asportato un #tumore di 2 kg dal fegato d… - fanpage : Il tumore di oltre 2 chili è stata asportato con successo, dopo oltre 6 ore di intervento, da un’equipe dell’ospeda… - RaiNews : Complesso intervento all'ospedale Bamnino Gesù di Roma: asportato un tumore di 2 kg dal fegato di una bimba di 10 m… - LBGOA2117 : RT @rtl1025: ??Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di #Roma: è stato asportato un #tumore di 2 kg dal fegato di una bimba… - simcopter : RT @rtl1025: ??Intervento record all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di #Roma: è stato asportato un #tumore di 2 kg dal fegato di una bimba… -

Sono stati i genitori allarmati a portare la bimba al Pronto Soccorso del Bambino Gesù. A confronto con il fratellino gemello, mostrava un rigonfiamento dell'addome e inappetenza. L'ecografia subito ...Eccezionale intervento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di, dove è statoun tumore di 2 kg dal fegato di una bimba di 10 mesi e 8 kg di peso. La complessa operazione, durata oltre 6 ore " si legge in una nota del nosocomio della Santa Sede " "...... a una bambina di 10 mesi e 8 chilogrammi di peso è statoun tumore al fegato di 2 kg . Come sta la bimba operata per tumore al Bambino Gesù di. I dettagli dell'intervento record all'...

Al Bambino Gesù di Roma asportato un tumore di 2 chili dal fegato ... Dire

All'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è stato asportato un tumore di 2 chili dal fegato di una bimba di 10 mesi e 8 chili di peso. Oggi la piccola, che ha compiuto un anno da poco, sta bene, ...