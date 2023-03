Ritrovarsi in Rye Lane, la recensione: la meglio gioventù di Londra si incontra e si ama in una romcom solare (Di venerdì 31 marzo 2023) La recensione di Ritrovarsi in Rye Lane, opera prima di Raine Allen-Miller rivelazione del Sundance 2023 disponibile in streaming su Disney+ dal 31 marzo. L'esordio alla regia della trentenne Raine Allen Miller è di quelli che ci lasciano col sorriso stampato sulle labbra. Una commedia sentimentale fresca e vitale, con due protagonisti che ci catturano nelle loro intricate vicende sentimentali grazie alla loro simpatia e spontaneità. Come rivela la recensione di Ritrovarsi in Rye Lane, su Disney+ dal 31 marzo, la rivelazione del Sundance Film Festival racconta l'incontro tra due ventenni che si imbattono l'una nell'altro nel bagno unisex di un mostra d'arte contemporanea. Per la serie "tutto accadde in 24 ore", la sfrontata Yas (Vivian Oparah) attacca bottone con Dom (David Johnsson) ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 marzo 2023) Ladiin Rye, opera prima di Raine Allen-Miller rivelazione del Sundance 2023 disponibile in streaming su Disney+ dal 31 marzo. L'esordio alla regia della trentenne Raine Allen Miller è di quelli che ci lasciano col sorriso stampato sulle labbra. Una commedia sentimentale fresca e vitale, con due protagonisti che ci catturano nelle loro intricate vicende sentimentali grazie alla loro simpatia e spontaneità. Come rivela ladiin Rye, su Disney+ dal 31 marzo, la rivelazione del Sundance Film Festival racconta l'incontro tra due ventenni che si imbattono l'una nell'altro nel bagno unisex di un mostra d'arte contemporanea. Per la serie "tutto accadde in 24 ore", la sfrontata Yas (Vivian Oparah) attacca bottone con Dom (David Johnsson) ...

