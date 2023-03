Ritorna la truffa del pacco non consegnato, ecco come riescono a fregarti (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it La pandemia ha cambiato il modo in cui molte persone fanno acquisti, per questo lo shopping online è in costante aumento. Più acquisti significa anche più consegne di pacchi. Con l’aumento delle consegne, la FCC ha ricevuto lamentele su chiamate e messaggi fraudolente che notificavano la consegna di merce mai ordinata, dimostrando ancora una volta che i truffatori stanno seguendo le tendenze e adattando le loro truffe per rubare denaro e informazioni. Molte truffe di consegna iniziano con un messaggio di testo o un’e-mail che attesta la consegna di un pacco al tuo indirizzo. Questi messaggi includono spesso un “link di tracciamento” su cui sei invitato a fare clic per aggiornare le tue preferenze di consegna o pagamento. Potresti anche ricevere un messaggio di posta vocale con un numero di richiamata o un’etichetta di “mancata ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it La pandemia ha cambiato il modo in cui molte persone fanno acquisti, per questo lo shopping online è in costante aumento. Più acquisti significa anche più consegne di pacchi. Con l’aumento delle consegne, la FCC ha ricevuto lamentele su chiamate e messaggi fraudolente che notificavano la consegna di merce mai ordinata, dimostrando ancora una volta che itori stanno seguendo le tendenze e adattando le loro truffe per rubare denaro e informazioni. Molte truffe di consegna iniziano con un messaggio di testo o un’e-mail che attesta la consegna di unal tuo indirizzo. Questi messaggi includono spesso un “link di tracciamento” su cui sei invitato a fare clic per aggiornare le tue preferenze di consegna o pagamento. Potresti anche ricevere un messaggio di posta vocale con un numero di richiamata o un’etichetta di “mancata ...

