Riorganizzazione del clan dei Casalesi, processo per i figli boss (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – processo immediato, senza il filtro dell'udienza preliminare, per 39 persone, tra cui figli e generi del capo dei Casalesi Francesco Bidognetti, alias Cicciotto e Mezzanotte, accusati di aver riorganizzato negli ultimi anni il clan di camorra, in particolare le fazioni Bidognetti e Schiavone. A disporre il processo immediato è stato il Gip del tribunale di Napoli Isabella Iaselli, che ha accolto la richiesta presentata dai sostituti procuratori della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Maurizio Giordano, Graziella Arlomede, Fabrizio Vanorio, Vincenzo Ranieri. Sotto processo agli inizi di giugno andranno i tre figli di Cicciotto, ovvero l'ultimogenito Gianluca, le sorelle Teresa e Katia, i mariti di queste ultime Vincenzo ...

