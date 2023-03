Rione Libertà | De Stasio | “Perchè non aprire uno sportello bancario automatico?”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento” Ho appreso dalla stampa che nel prossimo mese di Giugno l’Agenzia della banca INTESA SAN PAOLO, ubicata in via S. Colomba, dovrebbe chiudere. Considerato che è l’unico istitutoa servizio del popoloso, e che, pertanto, gli abitanti avrebbero un danno notevole dalla chiusura della detta Agenzia, ho ritenuto opportuno, nella mia qualità di Consigliere Comunale di Benevento, inviare una richiesta urgente all’Istitutotesa a far sì che venga aperto almeno unonella zona. Peraltro, per evidenti motivi di sicurezza, ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #PoliticaSannio #destasiobenevento Chiusura Intesa San Paolo al Rione Libertà, De Stasio: “Aprite almeno uno sporte… - TV7Benevento : RIONE LIBERTA’ : CHIUSURA AGENZIA INTESA SAN PAOLO : DE STASIO: 'PERCHE’ NON APRIRE ALMENO UNO SPORTELLO BANCARIO A… - Borderline_24 : Tentato omicidio questa mattina nel rione Libertà. Una donna georgiana di 32 anni all'interno della sua abitazione … -

...commandi per "l'imminente confronto armato con i rivali delJapigia". Le indagini hanno documentato anche due estorsioni al titolare di una rivendita di pneumatici del quartiere(10 ...... con un indice di edificabilità di 0,05 mq/mq, consentirà di realizzare una superficie di progetto di 16 mila metri quadrati di superficie calpestabile (tipo zonaLiberta area San Midesto per ...Una donna di 32 anni è stata ferita a coltellate al collo durante una lite coniugale avvenuta in casa, neldi Bari. Secondo i primi accertamenti della polizia, la donna è stata colpita con varie coltellate al collo, è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico ma non sarebbe in pericolo ...