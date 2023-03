Rinnovo Leao | dalla Spagna sicuri | vicino all’accordo col Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rashfordianoo : @LafaelReao Il rinnovo di Leao apparecchiato per la cessione? - salvatorecozza1 : RT @FratelliRosson: ?? il rinnovo di #Leao con il #Milan sarebbe in dirittura d'arrivo. Negli scorsi giorni gli scogli economici sarebbero s… - fant_chia_amor : RT @filoni_diletta: #Leao è più vicino che mai al rinnovo con il #Milan. Nei giorni scorsi i contatti sono stati molto positivi e ora la qu… - salvatorecozza1 : RT @FraNasato: Secondo Milannews al momento si sta lavorando sulla durata del nuovo contratto di Leao che potrebbe essere di 2-3 anni a cir… - Turin_Rossonero : @FrankGrimesSMM @FraPol2 Io non ho detto che il rinnovo è negativo, ho detto che il rinnovo ponte è negativo ( se c… -

Carlo Laudisa fa il punto della situazione suldi contratto di Rafaelcon il Milan. Guarda il ...Tra i giocatori più in bilico, c'è naturalmente Rafael, con unancora tutto da scrivere, ma il milanista non è l'unico a non sapere dove giocherà nella prossima stagione. Rafael- ...Assente con l'Udinese per squalifica e fresco di accordo per ilfino al 2024, il francese dovrebbe essere supportato da Brahim Diaz, Krunic e. Infine, capitolo Ibrahimovic. Lo svedese, ...

Milan, rinnovo Leao vicino: c'è ottimismo da entrambe le parti Gazzetta

Milan, rinnovo Leao: Laudisa parla degli sviluppi Come dimostrato, Leao è un calciatore importante per il Milan, nonostante il giocatore debba ancora migliorare nella continuità: Rafa, infatti, ...Qualora il tutto dovesse concretizzarsi in tempo brevi, il Milan potrebbe avere un maggiore controllo anche in caso di ipotetica cessione futura, visto che il prezzo potrà essere più gestibile. Non è ...