Rinnovo Kvaratskhelia | De Laurentiis spiazza i tifosi | la verità sul futuro

Il presidente del Napoli bacchetta l'Uefa , presenta le sfide di Champions con il Milan e fa il punto sulle condizioni di Osimhen e il futuro di. Ecco le sue paroleQuale, ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita", ha concluso il n.1 del Napoli. . 31 marzo 2023Il patron azzurro ha anche così risposto a chi gli domandava di novità suldi: "Ma qualeche ho cinque anni di contratto, ma la volete far finita Adeguamento ...

Kvaratskhelia, niente Real: pronto rinnovo, a Napoli guadagnerà 3 milioni ilmattino.it

Con il Milan saranno grandi sfide, ma è assurdo sfidare in Europa un’italiana. Kvaratskhelia non ha bisogno del rinnovo” “Le partite di Champions contro il Milan sono da risultato è triplo, 1X2, non ...La competitività va ricercata per loro, che sono i protagonisti del calcio, non lo sono i calciatori. Rinnovo Kvaratskhelia Ma quale rinnovo che ho cinque anni di contratto Volete farla finita Vi ...