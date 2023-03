Riforma anziani, c'è la legge delega. "Diverso approccio alla terza età" (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il disegno di legge sugli anziani approvato in Parlamento alcuni giorni fa: ecco le nuove deleghe stabilite dal governo e le parole di ministro e viceministro Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il disegno disugliapprovato in Parlamento alcuni giorni fa: ecco le nuove deleghe stabilite dal governo e le parole di ministro e viceministro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiaFio : RT @1970Germano: 'La lezione di Dora e il diritto dei vecchi a essere ascoltati' di @monspaglia Il presidente della Commissione per la rif… - 1970Germano : 'La lezione di Dora e il diritto dei vecchi a essere ascoltati' di @monspaglia Il presidente della Commissione per… - guglielmomeardi : @masaccio_ @fsaraceno @emmevilla Non è una questione di generazione (coorte), ma di età. Il problema non è se devon… - UILDMnazionale : Riforma della non autosufficienza: le proposte avanzate da @fishonlus per una migliore integrazione socio-sanitaria… - CristianRey_ : Governo vergognoso ! Colpire gli anziani con reddito di 500€ è da bifolchi ! Tutto mentre le altre nazioni aumentan… -