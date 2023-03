Rifiuti tossici a Ercolano e discariche abusive, Caramiello: “Situazione fuori controllo” (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – L’Onorevole Alessandro Caramiello è da tempo impegnato in tour tra i comuni vesuviani che presentano maggiori criticità in termini di discariche abusive e Rifiuti tossici che rappresentano un problema non solo di decoro urbano, ma soprattutto in termini di salute pubblica. “Sono stato ad Ercolano, ad Acerra, nella terra dei fuochi e ho toccato con mano una Situazione assolutamente allarmante – spiega il Deputato Alessandro Caramiello, capogruppo della commissione Agricoltura. Ho immediatamente messo a disposizione ogni mezzo necessario al fine di sollecitare le autorità competenti a intervenire in maniera celere. Con il Vicepresidente della Camera, Sergio Costa, abbiamo iniziato a lavorare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – L’Onorevole Alessandroè da tempo impegnato in tour tra i comuni vesuviani che presentano maggiori criticità in termini diche rappresentano un problema non solo di decoro urbano, ma soprattutto in termini di salute pubblica. “Sono stato ad, ad Acerra, nella terra dei fuochi e ho toccato con mano unaassolutamente allarmante – spiega il Deputato Alessandro, capogruppo della commissione Agricoltura. Ho immediatamente messo a disposizione ogni mezzo necessario al fine di sollecitare le autorità competenti a intervenire in maniera celere. Con il Vicepresidente della Camera, Sergio Costa, abbiamo iniziato a lavorare ...

