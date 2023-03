Rifiuti a Roma, Bruxelles dice sì al termovalorizzatore. Gualtieri: ‘Bene così, basta con le discariche’ (Di venerdì 31 marzo 2023) La questione Rifiuti a Roma resta un nodo difficile da sciogliere, seppure ieri il sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto una visita importante, il Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, che segna un passaggio fondamentale verso la realizzazione del termovalorizzatore. Un progetto quest’ultimo che sembra aver ricevuto il placet di Bruxelles. La visita del Commissario europeo a Roma “ Una visita molto importante quella del Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevi?ius – ha ribadito il Primo cittadino capitolino, con un post social, al termine dell’incontro – un’occasione per confrontarci sulle grandi sfide ambientali che abbiamo davanti: ridurre le emissioni, rendere le nostra città più verdi e più sostenibili. Insieme abbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) La questioneresta un nodo difficile da sciogliere, seppure ieri il sindaco Robertoha ricevuto una visita importante, il Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca, che segna un passaggio fondamentale verso la realizzazione del. Un progetto quest’ultimo che sembra aver ricevuto il placet di. La visita del Commissario europeo a“ Una visita molto importante quella del Commissario europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevi?ius – ha ribadito il Primo cittadino capitolino, con un post social, al termine dell’incontro – un’occasione per confrontarci sulle grandi sfide ambientali che abbiamo davanti: ridurre le emissioni, rendere le nostra città più verdi e più sostenibili. Insieme abbiamo ...

