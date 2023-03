Ricerca, dottorati innovativi Mur: webinar con la guida agli incentivi lunedì 3 aprile (Di venerdì 31 marzo 2023) Approfondire lo strumento dei dottorati innovativi, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure e le opportunità. Questi gli obiettivi del webinar ‘I dottorati innovativi: importante occasione di collaborazione tra Ricerca e industria‘, promosso dal ministero dell’Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Confindustria, in programma lunedì 3 aprile, dalle 11 alle 13. I dottorati innovativi sono percorsi di alta specializzazione post-laurea che mirano a formare figure dotate di competenze di Ricerca scientifica avanzata e professionalità di alto livello, caratterizzati dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Approfondire lo strumento dei, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure e le opportunità. Questi gli obiettivi del‘I: importante occasione di collaborazione trae industria‘, promosso dal ministero dell’Università e della, Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Confindustria, in programma, dalle 11 alle 13. Isono percorsi di alta specializzazione post-laurea che mirano a formare figure dotate di competenze discientifica avanzata e professionalità di alto livello, caratterizzati dal forte interesse industriale e dal coinvolgimento di imprese. ...

