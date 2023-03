Restauro per il Paradiso sul Mare, ecco il progetto per il recupero della struttura di Anzio (Di venerdì 31 marzo 2023) . Una nuova vita per questo posto, con un investimento del Governo di ben 8 milioni. L’obiettivo è quello di rendere questo spazio aperto a tutti, cominciando dall’abbattimento delle barriere architettoniche. La struttura è l’edificio stile liberty che si erge sulla riviera levante della zona balneare nella provincia di Roma, costruita nel 1924 dal progetto dell’architetto Cesare Bazzani. Il Restauro del Paradiso sul Mare ad Anzio Nella sede comunale di via Sarsina, è stato presentato il progetto di riqualificazione in un tavolo istituzionale. Il progetto, messo in piedi da un gruppo di lavoro romano, prevederà la ristrutturazione completa dell’edificio. La ristrutturazione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) . Una nuova vita per questo posto, con un investimento del Governo di ben 8 milioni. L’obiettivo è quello di rendere questo spazio aperto a tutti, cominciando dall’abbattimento delle barriere architettoniche. Laè l’edificio stile liberty che si erge sulla riviera levantezona balneare nella provincia di Roma, costruita nel 1924 daldell’architetto Cesare Bazzani. IldelsuladNella sede comunale di via Sarsina, è stato presentato ildi riqualificazione in un tavolo istituzionale. Il, messo in piedi da un gruppo di lavoro romano, prevederà la rizione completa dell’edificio. La rizione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Dopo un lungo restauro, il giardino delle Camelie all'interno di Boboli a Firenze è ora pronto ad accogliere i visi… - BrucePaine2 : @paolo_gibilisco Nel collegio docenti in cui si celebrava la voltura della scuola in Matrix grazie alla pioggia di… - CorriereCitta : Restauro per il Paradiso sul Mare, ecco il progetto per il recupero della struttura di Anzio - aledili78 : RT @profarchitetto: #concorsi Valle dei Templi Agrigento, valorizzazione dell'area in cui ricade il teatro greco di Eraclea Minoa - Il Parc… - ilregginoit : Gerace, progetto di restauro per la Madonna Santissima delle Grazie -