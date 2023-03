Restare in forma con la mente: il potere delle mudra nello yoga (Di venerdì 31 marzo 2023) nello yoga la posizione e il contatto delle dita delle mani è fondamentale per migliorare le posture e favorire il rilascio di energie. Lo yoga è una pratica antichissima che mira all’equilibrio psicofisico attraverso il bilanciamento del benessere di mente e corpo. Affinché il rilascio di energie sia fluido e regolare, tale attività trova sostegno nella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 31 marzo 2023)la posizione e il contattoditamani è fondamentale per migliorare le posture e favorire il rilascio di energie. Loè una pratica antichissima che mira all’equilibrio psicofisico attraverso il bilanciamento del benessere die corpo. Affinché il rilascio di energie sia fluido e regolare, tale attività trova sostegno nella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyAmicoDelSole : RT @samcro0501: Bare minimum, ci voleva tanto a giocare così anche domenica? Adesso cerchiamo di restare sani con Minnie (di vincere non s… - infoMilanosport : Anche a Milano puoi continuare il tuo allenamento di #apnea con #homarleuci in #PiscinaCozzi Un programma guidato… - samcro0501 : Bare minimum, ci voleva tanto a giocare così anche domenica? Adesso cerchiamo di restare sani con Minnie (di vince… - lacittanews : La bresaola è uno dei salumi più amati e consumati dagli Italiani. Non solo chi sta a dieta e gli sportivi che vogl… - matthewdamnsure : @guidotolomei Per me se lui vuole restare è assolutamente NO. Dusan è forte e ha passato un momento complicato, se… -