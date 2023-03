Respiro di sollievo per Elettra Lamborghini: “Non sono incinta, è solo un ritardo”. Il video è virale (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro milioni di visualizzazioni in poche ore per il nuovo TikTok di Elettra Lamborghini. Il video, divenuto virale in pochissimo tempo, non contiene un’estratto di un nuovo singolo di successo della cantante, ma un momento privato in cui esulta con gli amici per lo “scampato pericolo” di una gravidanza indesiderata. Nel video, la cantante esce dal bagno cantando una canzoncina da chiesa per festeggiare l’arrivo delle mestruazioni, con la didascalia “POV (Point of View): quando dopo una settimana di ritardo ti arriva il ciclo”, aggiungendo in descrizione ‘tagga un’ amica in pericolo’. @ElettraLamborghini Tagga un’amica in pericolo ???????????????? quante come me?!???????? #pov #neiperte #maestrideipov #pati #foryou ? sonido original – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro milioni di visualizzazioni in poche ore per il nuovo TikTok di. Il, divenutoin pochissimo tempo, non contiene un’estratto di un nuovo singolo di successo della cantante, ma un momento privato in cui esulta con gli amici per lo “scampato pericolo” di una gravidanza indesiderata. Nel, la cantante esce dal bagno cantando una canzoncina da chiesa per festeggiare l’arrivo delle mestruazioni, con la didascalia “POV (Point of View): quando dopo una settimana diti arriva il ciclo”, aggiungendo in descrizione ‘tagga un’ amica in pericolo’. @Tagga un’amica in pericolo ???????????????? quante come me?!???????? #pov #neiperte #maestrideipov #pati #foryou ? sonido original – ...

