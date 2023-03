(Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Il punto non è chiedergli di ricordarsi che èdel. Il punto è che unonon puòildel".Matteodel Pd su twitter commenta le parole di Ignazio Lasu via Rasella.

In una intervista a questo giornale, Matteoha rilevato che a sostegno di Elly Schlein si ... È chiaro che nel frattempo va confermato il supporto necessario allaucraina, come abbiamo ...Eppure l'immigrazione è stato un grande cavallo di battaglia del Pd, lacontro la destra ... Si ricordano azioni eclatanti del Pd: parlamentari dem (Delrio e) salire a bordo della nave ...... il Pd deve cambiare tutto e per questo va votato Bonaccini', intervista a MatteoPer ...e non prendere atto di una ennesima sconfitta del diritto internazionale è perché c'è stata una

Resistenza: Orfini, 'La Russa Uno così non può fare il presidente ... Il Tirreno

Il punto è che uno così non può fare il Presidente del Senato”. Così Matteo Orfini del Pd su twitter commenta le parole di Ignazio La Russa su via Rasella.