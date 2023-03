Resistenza, La Russa: “Via Rasella pagina tutt’altro che nobile” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della Resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS”. Lo ha dichiarato Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ospite di ‘Terraverso’, il podcast di Libero Quotidiano. Quanto alla sua presenza alle prossime celebrazioni della festa della Liberazione dal nazifascismo, La Russa sottolinea che “non sarà il primo 25 aprile che celebro, sono andato da ministro della Difesa a rendere omaggio al monumento dei partigiani, ho portato un mazzo di fiori a tutti i partigiani, anche a quelli rossi che come è noto non volevano un’Italia libera e democratica ma volevano un’Italia comunista. Chi muore per un’idea e per una scelta ideale, non può mai essere oggetto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – “Viaè stata unachedella, quelli uccisi furono una banda musicale di semi pensionati e non nazisti delle SS”. Lo ha dichiarato Ignazio La, Presidente del Senato, ospite di ‘Terraverso’, il podcast di Libero Quotidiano. Quanto alla sua presenza alle prossime celebrazioni della festa della Liberazione dal nazifascismo, Lasottolinea che “non sarà il primo 25 aprile che celebro, sono andato da ministro della Difesa a rendere omaggio al monumento dei partigiani, ho portato un mazzo di fiori a tutti i partigiani, anche a quelli rossi che come è noto non volevano un’Italia libera e democratica ma volevano un’Italia comunista. Chi muore per un’idea e per una scelta ideale, non può mai essere oggetto di ...

