Resistenza | Bersani | ' La Russa rilancia falsità fasciste | è ora di dire basta'

C'è stato in questi anni un dialogo costante con, D'Alema, Speranza, appunto gli ex Pd ... barcamenandosi tra la fedeltà all'allenza atlantica e la solidarietà con laucraina da una ...In piazza al corteo si accoderanno anche Anpi e sigle varie che si richiamano alla... Ancora prima si cimentarono nel 2012- Di Pietro e Vendola (il patto di Vasto): due (Di Pietro e ...... rispunta Achille Occhetto, esulta Pierluigi, ride sotto i baffi Massimo D'Alema, trattiene ... la guerra in Ucraina e la scelta tra il sostegno alla eroicadi un popolo invaso e ...

Ultimo'ora: Resistenza: Bersani, 'La Russa rilancia falsità fasciste, è ... La Svolta

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “A pochi giorni dal 25 aprile la seconda carica dello stato ribadisce e rilancia le falsità fasciste sulla Resistenza. Mi pare che la campana stia suonando. È ora di dire ...Il 25 aprile e la Resistenza accendono di nuovo i toni del consiglio comunale di Piacenza. Il consigliere Nicola Domeneghetti (FdI) chiede che, ...