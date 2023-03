Resa dei conti per il governatore piddino: “Un anno di reclusione per Emiliano” (Di venerdì 31 marzo 2023) Un anno di reclusione e 90 mila euro di multa: è quanto ha chiesto la procura di Torino per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, imputato con l'accusa di finanziamento illecito, nel processo incardinato davanti al tribunale piemontese a conclusione dell'inchiesta sulla campagna elettorale per le primarie per la segreteria nazionale del Partito democratico, nel 2017. Stessa richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore Giovanni Caspani per l'ex capo di Gabinetto di Emiliano, Claudio Stefanazzi, attuale parlamentare del Pd, sotto processo con accusa identica. Otto mesi sono stati invocati per gli imprenditori Vito Ladisa di Bari e Giacomo Mescia di Foggia, in relazione a somme che sarebbero state versate alla società che si occupò della campagna elettorale di Emiliano. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Undie 90 mila euro di multa: è quanto ha chiesto la procura di Torino per il presidente della Regione Puglia, Michele, imputato con l'accusa di finanziamento illecito, nel processo incardinato davanti al tribunale piemontese a conclusione dell'inchiesta sulla campagna elettorale per le primarie per la segreteria nazionale del Partito democratico, nel 2017. Stessa richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore Giovanni Caspani per l'ex capo di Gabinetto di, Claudio Stefanazzi, attuale parlamentare del Pd, sotto processo con accusa identica. Otto mesi sono stati invocati per gli imprenditori Vito Ladisa di Bari e Giacomo Mescia di Foggia, in relazione a somme che sarebbero state versate alla società che si occupò della campagna elettorale di. ...

