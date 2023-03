(Di venerdì 31 marzo 2023) A una settimana di distanza dalle manifestazioni ecologiste contro il bacino idrico di Sainte-Soline in Francia, cominciano ad affiorare le ricostruzioni degli eventi di quel weekend. Ne emerge il quadro first appeared on il manifesto.

Repressione violenta, sotto accusa la polizia francese Il Manifesto

Ne emerge il quadro di una repressione sanguinosa, che inquieta organismi come il Consiglio d’Europa o Amnesty International. SABATO SCORSO, vari movimenti si erano dati appuntamento per marciare sull ...L’Europarlamento si è rifiutato di discutere e sanzionare la repressione violenta in corso in Francia: i liberali di Renew, quando si è trattato di mettersi di traverso al loro compagno di partito ...