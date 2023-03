Report allenamento 31 marzo (Di venerdì 31 marzo 2023) Seduta di rifinitura mattutina in Emilia per il Palermo in vista della gara contro il Parma. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno svolto un lavoro di attivazione e reattivita, una partita a campo ridotto e palle inattive a favore. Valerio Verre non sarà disponibile per il match di domani. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Seduta di rifinitura mattutina in Emilia per il Palermo in vista della gara contro il Parma. I rosanero allenati da Eugenio Corini hanno svolto un lavoro di attivazione e reattivita, una partita a campo ridotto e palle inattive a favore. Valerio Verre non sarà disponibile per il match di domani. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Siamo tornati in campo?? - TheSouthernist : @Valeria16540168 @PolliceAzzurro Lo ha pubblicato il napoli nel report di allenamento - ilmionapoli : Napoli report allenamento: si ferma Osimhen, ecco il comunicato ufficiale - LucaColucci1 : RT @calciocesenafc: ?? Giacomo #Zecca in gruppo nell'ultimo allenamento al centro Rognoni: domani rifinitura all' @orogelstadium ?? Il rep… - TuttoAscoli : Ascoli al lavoro verso il Brescia: il report dell'allenamento -