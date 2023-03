REDMAGIC 8 Pro | tanta potenza e uno schermo al top per il gaming

(Di venerdì 31 marzo 2023) Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di provare il8 Pro, l’ultimo smartphone del brand dedicato ai device dadi Nubia ad arrivare sul mercato, potendo apprezzare i miglioramenti rispetto al già ottimo 7 Pro dello scorso anno. Il8 Pro si presenta con un design completamente nuovo, spigoloso, con linee rette e poche curve, che mette in risalto l’ampiopiatto AMOLED da 6,8?; nella versione “Void” del sample a nostra disposizione il retro – piatto ovviamente anch’esso se non per le lenti delle tre fotocamere – si presenta con una copertura superiore trasparente che mette a vista il logo del chip a bordo, e parte del sistema di raffreddamento, come la ventola RGB, oltre ad alcune aree, come il nome del brand, in cui è attivabile la retroilluminazione tramite LED RGB. Se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigibeltrame : Red Magic 8 Pro, arriva anche la versione Titanium con retro trasparente #digilosofia - HDblog : Red Magic 8 Pro, arriva anche la versione Titanium con retro trasparente - tecnoandroidit : RedMagic 8 Pro Titanium, debutta la nuova colorazione esclusiva - - ancona_di : @redmagicgaming 8 Pro 5G Iscrivetevi al canale per supportarlo grazie mille #redmagic #redmagic8pro #mikyancona… -

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utenteOS 6. Nubia Red Magic 8è in vendita al prezzo di 649 euro in versione Matte con 12GB di RAM e 256GB di storage, e 799 euro sia ...Al netto del lancio del monitor da gaming di, il brand ha ufficializzato l'arrivo sul nostro mercato di diversi prodotti. Non c'è solamente la Titanium Edition di, in quanto il brand sbarca di fatto anche nel mondo degli accessori da gaming per PC. Partendo dallo smartphone da gaming, i più attenti tra di voi sapranno sicuramente che8 ...Questo vale anche per Xiaomi 13, mentre vanno ricordati anche i recenti annunci di dispositivi come, OnePlus 11 5G, Motorola ThinkPhone e vivo X90. Insomma, la scelta non manca di ...

REDMAGIC 8 Pro: tanta potenza e uno schermo al top per il gaming Il Fatto Quotidiano

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente RedMagic OS 6. Nubia Red Magic 8 Pro è in vendita al prezzo di 649 euro in versione Matte con 12GB di RAM e 256GB di storage, e 799 euro sia ...The gaming smartphone market received an innovative and exciting addition late last year in the form of the RedMagic 8 Pro, which first debuted in China but then saw a global release last month.