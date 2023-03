Reddito di cittadinanza, il bilancio dei controlli dei Carabinieri (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono in Irpinia le verifiche tese a constatare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per accedere al Reddito di cittadinanza previsto con decreto legge n. 4/2019, convertito in legge dall’art.1 legge n. 26/2019. Nel corrente mese di marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno deferito in stato di libertà alle competenti Procure altre 57 persone (di cui tre individui ritenuti contigui ai sodalizi criminosi “Cava” e “Graziano”, attivi nel Vallo di Lauro) ritenute responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute,omessa comunicazione di variazioni di Reddito o di patrimonio (obbligo che sussiste, in quest’ultimo caso, una volta percepito legittimamente il Reddito di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono in Irpinia le verifiche tese a constatare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per accedere aldiprevisto con decreto legge n. 4/2019, convertito in legge dall’art.1 legge n. 26/2019. Nel corrente mese di marzo, idel Comando Provinciale di Avellino hanno deferito in stato di libertà alle competenti Procure altre 57 persone (di cui tre individui ritenuti contigui ai sodalizi criminosi “Cava” e “Graziano”, attivi nel Vallo di Lauro) ritenute responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute,omessa comunicazione di variazioni dio di patrimonio (obbligo che sussiste, in quest’ultimo caso, una volta percepito legittimamente ildi ...

