Reddito di Cittadinanza: 57 denunce in provincia di Avellino (Di venerdì 31 marzo 2023) Reddito di Cittadinanza: scattano 57 denunce per altrettante persone. Tre delle quali ritenute vicine a due clan Reddito di Cittadinanza scattano 57 denunce. Proseguono in Irpinia le verifiche sui requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza. Solo nel mese di marzo, i Carabinieri del Comando provinciale di Avellino hanno deferito in stato di libertà alle competenti Procure altre 57 persone. Tre dei denunciati sono ritenuti contigui ai clan "Cava" e "Graziano", attivi nel Vallo di Lauro. Gli inquirenti ritengono i 57 indagati responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazioni di Reddito o di patrimonio.

