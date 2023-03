Re Carlo parla al Bundestag, tra Ucraina e applausi dei deputati (Di venerdì 31 marzo 2023) La sicurezza dell'Europa è minacciata dall'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha detto Re Carlo III, intervenendo al Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco, prima volta che un monarca britannico tiene un discorso davanti ai deputati tedeschi e per di più nella lingua teutonica, rendendo omaggio alle sue radici tedesche.Carlo III ha lanciato un appello a rimanere uniti: "La sicurezza dell'Europa e i nostri valori democratici sono minacciati. Ma il mondo non resta a guardare senza far niente. Siamo scossi dalle terribili devastazioni, ma possiamo farci coraggio nella nostra unità per difendere la pace e la libertà dell'Ucraina". "Coraggioso, importante e benvenuto", così Re Carlo ha inoltre elogiato l'invio di armi a Kiev da parte della ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 marzo 2023) La sicurezza dell'Europa è minacciata dall'invasione russa dell'. Lo ha detto ReIII, intervenendo al, la camera bassa delmento tedesco, prima volta che un monarca britannico tiene un discorso davanti aitedeschi e per di più nella lingua teutonica, rendendo omaggio alle sue radici tedesche.III ha lanciato un appello a rimanere uniti: "La sicurezza dell'Europa e i nostri valori democratici sono minacciati. Ma il mondo non resta a guardare senza far niente. Siamo scossi dalle terribili devastazioni, ma possiamo farci coraggio nella nostra unità per difendere la pace e la libertà dell'". "Coraggioso, importante e benvenuto", così Reha inoltre elogiato l'invio di armi a Kiev da parte della ...

