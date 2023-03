Rassegna stampa 31 marzo 2023 | Trump incriminato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDonaldè statodalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d’accusa che vengono contestati all’ex presidente, il primo nella storia americana ad essere. “E’ una persecuzione politica e una interferenza elettorale – le parole di-. Una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. Il tycoon dovrebbe consegnarsi martedì per la formalizzazione delle accuse a suo carico. Seconda notte in ospedale per papa Francesco, ricoverato due giorni fa per una bronchite. Ieri le condizioni mediche di Bergoglio sono migliorate ma non ci sono ancora previsioni sui tempi della degenza. Il Vaticano ha riorganizzato il programma della settimana santa: il ...