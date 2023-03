Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuVi_ITA : RT @Vittoria0508: Penso che stiamo davvero andando oltre... #ilPeggior_GOVERNO_diSempre #Rampelli - FiloPalmieri : Proposta di legge per la difesa della lingua italiana con multe fino a €.100mila. A scuola e nelle università, cors… - blusewillis2 : RT @Vittoria0508: Penso che stiamo davvero andando oltre... #ilPeggior_GOVERNO_diSempre #Rampelli - m_posidonia : RT @Vittoria0508: Penso che stiamo davvero andando oltre... #ilPeggior_GOVERNO_diSempre #Rampelli - MimmoGigliotti : È molto positivo che questo governo stia sprecando il tempo a sua disposizione e la maggioranza sproporzionata che… -

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha infine scritto che 'oggi è in corso uno scontro titanico per la palma della presa di posizione più cretina tra Ignazio La Russa e'. Proposte di legge ...Questi i punti principali della proposta di legge a prima firma di Fabio, deputato di FdI ...a vari obblighi specifici "in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria", ...a vari obblighi specifici "in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria", ... la promozione e la valorizzazione della lingua italiana M5s:denuncerà ministero Made in ...

Rampelli oltre il ridicolo: multe per chi usa parole straniere nella pubblica amministrazione Globalist.it

La proposta è stata presentata dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, primo firmatario di un testo sottoscritto da altri venti colleghi deputati di Fratelli d’Italia. Nel provvedimento si ...Questi i punti principali della proposta di legge a prima firma di Fabio Rampelli, deputato di FdI e vicepresidente ... contiene le "disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana".