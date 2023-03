Ramadan, in Francia niente stop alle partite per consentire ai calciatori musulmani di mangiare (Di venerdì 31 marzo 2023) Sorprende la decisione da parte della Federcalcio francese, che ha messo per iscritto in una mail per arbitri e addetti ai lavori come non saranno previste le pause durante le partite della Ligue 1 e delle serie minori per consentire ai calciatori musulmani che seguono il digiuno dell’imminente Ramadan di poter finalmente mangiare. Lo riporta Footmercato.net, che sottolinea come a differenza di Premier League o Bundesliga, e come invece l’Italia, nonostante la massiccia presenza di musulmani sul territorio francese, non ci si fermerà: “E’ stato portato all’attenzione della Federazione le interruzioni delle partite a seguito della rottura del digiuno del Ramadan. Queste interruzioni non sono conformi alle disposizioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Sorprende la decisione da parte della Federcalcio francese, che ha messo per iscritto in una mail per arbitri e addetti ai lavori come non saranno previste le pause durante ledella Ligue 1 e delle serie minori peraiche seguono il digiuno dell’imminentedi poter finalmente. Lo riporta Footmercato.net, che sottolinea come a differenza di Premier League o Bundesliga, e come invece l’Italia, nonostante la massiccia presenza disul territorio francese, non ci si fermerà: “E’ stato portato all’attenzione della Federazione le interruzioni dellea seguito della rottura del digiuno del. Queste interruzioni non sono conformidisposizioni ...

