RAI1: DUE SHOW PER INSEGNO, VENIER BLINDATA, BORTONE RESISTE E I FATTI VOSTRI… (Di venerdì 31 marzo 2023) La RAI1 che verrà è il tema principale del periodo. Chi rimane, chi lascia, chi arriva? Trovano conferma le voci su Pino INSEGNO che sarebbe ad un passo dalla conduzione de "L'Eredità" al posto di Flavio Insinna che dovrebbe essere più impegnato sul set. Per Pino INSEGNO potrebbe esserci un secondo impegno, ovvero il concerto di Capodanno "L'Anno che verrà". Amadeus saldamente diviso tra i Soliti Ignoti e il Festival di Sanremo che anche nel 2024 lo vedrà nel ruolo di conduttore e direttore artistico. Tiberio Timperi, secondo Tvblog, non prenderà il posto di Serena BORTONE. Lui rimane a UnoMattina In Famiglia nei week-end con le altrettanto confermate Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Oggi è un altro giorno per ora rimane ma nell'ombra qualcuno si muove. Scontate le conferme di Alberto Matano a "La Vita in Diretta" e ...

