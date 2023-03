Quindi De Laurentiis in Champions avrebbe preferito il City o il Bayern? (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono quantomeno paradossali le odierne dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul sorteggio Uefa per la Champions. Possiamo comprendere la battaglia di fondo ma lamentarsi per il sorteggio di Champions ci sembra eccessivo. Vogliamo considerare tutto, e Quindi va certamente messo in conto che essere eliminati dal Milan comporterebbe molte più critiche rispetto a una ipotetica eliminazione contro Manchester City e Bayern. Ma è altrettanto ovvio, sguazzando nell’ovvio, che contro il Milan il Napoli abbia più chance di qualificarsi. Lo stesso vale per il Milan contro il Napoli. Quindi rimaniamo quantomeno basiti di fronte alle dichiarazioni di De Laurentiis contro il derby italiano: «Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa, perché immaginatevi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono quantomeno paradossali le odierne dichiarazioni di Aurelio Desul sorteggio Uefa per la. Possiamo comprendere la battaglia di fondo ma lamentarsi per il sorteggio dici sembra eccessivo. Vogliamo considerare tutto, eva certamente messo in conto che essere eliminati dal Milan comporterebbe molte più critiche rispetto a una ipotetica eliminazione contro Manchester. Ma è altrettanto ovvio, sguazzando nell’ovvio, che contro il Milan il Napoli abbia più chance di qualificarsi. Lo stesso vale per il Milan contro il Napoli.rimaniamo quantomeno basiti di fronte alle dichiarazioni di Decontro il derby italiano: «Queste sono le problematiche di una Uefa senza testa, perché immaginatevi ...

