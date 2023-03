Questione migranti, Conte: "Fallimento totale del Governo" (Di venerdì 31 marzo 2023) " Sul tema delle migrazioni questo Governo sta registrando un Fallimento clamoroso . È il Governo che aveva la ricetta pronta, è il Governo del blocco navale che avrebbe risolto i problemi e invece è ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 31 marzo 2023) " Sul tema delle migrazioni questosta registrando unclamoroso . È ilche aveva la ricetta pronta, è ildel blocco navale che avrebbe risolto i problemi e invece è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrianobiondi : Nell'intervista rilasciata a Il Piccolo, Giorgia Meloni parla di 'passi avanti impensabili' in Europa sulla questio… - Rodica17957578 : RT @adrianobiondi: Nell'intervista rilasciata a Il Piccolo, Giorgia Meloni parla di 'passi avanti impensabili' in Europa sulla questione mi… - dukana2 : RT @adrianobiondi: Nell'intervista rilasciata a Il Piccolo, Giorgia Meloni parla di 'passi avanti impensabili' in Europa sulla questione mi… - maina_enrica : La questione migranti necessita di una risposta europea - macaruzzo : RT @adrianobiondi: Nell'intervista rilasciata a Il Piccolo, Giorgia Meloni parla di 'passi avanti impensabili' in Europa sulla questione mi… -